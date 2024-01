Oltre il limite: ‘LIMES LIMITIS’

Una riflessione visuale su quanto di più prossimo alla trascendenza: il limite e quello che c'è oltre. Manuel Zoia Gallery è lieta di invitarvi giovedì 1 febbraio all’inaugurazione della mostra ‘LIMES LIMITIS’, personale dell’artista Cristiana de Marchi, a cura di Vera Agosti.

Il termine ‘limite’ fonda il suo significato etimologico in due sostantivi di radice latina: 'limes, limitis' che assume un’accezione negativa con significato di ‘confine’ e ‘limen, liminis’ che, in opposizione, assume un’accezione positiva con significato di ‘soglia’, che apre verso nuovi orizzonti. ‘LIMES LIMITIS’ può essere inteso anche come ‘il limite del limite, il confine del confine… Cosa c’è al limite del limite? L’oltre, la fantasia, la fine del mondo…’.

Il lavoro di Cristiana de Marchi ruota attorno a questo ed esplora temi sociali e politici: memoria, identità, confini contestati e nazionalismi contemporanei.

