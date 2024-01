La Turbighese lassù...

"La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare...”, cantava Lorenzo Jovanotti Cherubini. E in volo la Turbighese c’è, eccome! Prima in classifica, infatti, sopra tutti e tutto, per un’annata che, fino a qui, è stata certamente perfetta.

"La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare...”, cantava Lorenzo Jovanotti Cherubini. E in volo la Turbighese c’è, eccome! Prima in classifica, infatti, sopra tutti e tutto, per un’annata che, fino a qui, è stata certamente perfetta. “Siamo oltre le aspettative - spiega il mister Valerio Giubertoni - All’inizio della stagione, l’obiettivo era la zona palyoff, ma adesso essere al pirmo posto è una grande soddisfazione e ci dà un carica enorme. Vediamo che cosa succederà in futuro, perché il campionato è molto equilibrato. Noi dobbiamo continuare ad allenarci e giocare con impegno e attenzione, poi quello che arriverà sarà un traguardo. Non dobbiamo adagiarci, né dare per scontato nulla, il nostro punto di arrivo quest’anno restano i playoff e a questo puntiamo. Ovvio, sognare non costa nulla e i ragazzi con il loro entusiasmo e la grande concentrazione, stanno disputando una stagione importante sotto ogni aspetto e punto di vista. Andiamo avanti così, affrontando giornata dopo giornata con la giusta grinta e forza”.

LA TURBIGHESE LASSU' IN CLASSIFICA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!