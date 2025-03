Centro Sportivo 'Naviglio': "Il dado è tratto"

Per usare una storica citazione... “Il dado è tratto”. Sì perché il nuovo Centro Sportivo “Naviglio” di Turbigo ha aperto i battenti.

Una palestra polifunzionale, un campo da calcetto, uno da beach volley e uno da tennis, più altri tre per il padel e poi la piscina, una palestrina e aree bar e ristoro e un ampio spazio attorno: per usare una storica citazione... “Il dado è tratto”. Sì perché il nuovo Centro Sportivo “Naviglio” di Turbigo ha aperto i battenti. E le prime ad entrare sono state le società sportive per gli allenamenti, mentre a seguire sarà la volta anche di tutti gli altri. Ma non è finita qui: c’è, infatti, un ulteriore momento da segnare bene sul calendario, ossia la fine di marzo, quando è prevista l’inaugurazione ufficiale, con una serie di momenti e attività pensate proprio per tutti. “Una struttura che è a disposizione per ogni disciplina sportiva - commenta il sindaco Fabrizio Allevi - Se penso a questi anni, al percorso fatto fino ad oggi, tra tanto impegno, lavoro e anche difficoltà, non nego che c’è una certa emozione nel vedere il Centro Sportivo che è partito”. “Un impianto che si candida certamente a diventare un punto di riferimento importante per il paese e per il territorio - conclude Stefano Colombo, gestore - Una realtà che può ospitare l’attività di base, ma anche eventi agonistici di elevato livello. Detto questo, allora, vi aspettiamo, venite a vivere assieme a noi lo sport a 360 gradi”.

STRUTTURA POLIFUNZIONALE: APERTO IL CENTRO SPORTIVO



