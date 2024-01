Laboratori al Nido

L'asilo Nido “Don Luigi Sacchi” di Inveruno propone due laboratori in collaborazione con Regione Lombardia e cooperativa OR.S.A.

L'asilo Nido “Don Luigi Sacchi” di Inveruno propone due laboratori in collaborazione con Regione Lombardia e cooperativa OR.S.A.: il laboratorio di lettura condivisa “Leggiamo insieme: piccoli libri per grandi emozioni”, ovvero degli incontri gratuiti di lettura di albi illustrati per diffondere l'abitudine della lettura condivisa con i bambini nella fascia 0/3 anni e il corso “L'atelier: contesti immersivi. Il digitale "buono" e i materiali destrutturati”, in cui adulti e bambini potranno immergersi in contesti naturali virtuali, affiancati da sperimentazioni sensoriali con materiale naturale e artificiale destrutturato. Anche in questo caso, gli incontri sono gratuiti. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, basta mandare una mail a HYPERLINK "mailto:41a56 [at] cooperativaorsa [dot] it"41a56 [at] cooperativaorsa [dot] it.

