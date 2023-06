Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Don Bosco di Inveruno organizza per giovedì 8 giugno la ‘SchoolRun 2023’, per festeggiare la fine dell’anno scolastico. L'appuntamento è fissato alle 19 alle medie 'Volta'.

Il polo scolastico in costruzione è uno dei progetti più ambiziosi che riguarderà Inveruno da qui al prossimo futuro. Le risorse in gioco sono moltissime, e anche la volontà della popolazione di ‘dare una mano’ è grande.

Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Don Bosco di Inveruno, che si è dato il nome di ‘Una mano per la scuola’, organizza infatti per giovedì 8 giugno la ‘SchoolRun 2023’, per festeggiare la fine dell’anno scolastico.

L’evento, organizzato in collaborazione con la SOI e col patrocinio del Comune di Inveruno, prevede una marcia non competitiva aperta a tutti, il cui percorso partirà dalle ‘medie’ Alessandro Volta e si snoderà per un totale di 4 chilometri nelle campagne verso Furato, per poi tornare al punto di partenza. Qui la festa continuerà con l’estrazione dei numerosi premi messi in palio dai commercianti e da ‘Inveruno in Vetrina’, e con il servizio ristorazione offerto dai volontari SOI con salamelle, patatine, wurstel e bibite, il tutto allietato dalla musica del dj set organizzato da alcuni ragazzi delle secondarie di Inveruno.

Per partecipare alla corsa e all’estrazione dei premi è richiesta una donazione minima di 2 euro che contribuirà a finanziare i progetti del Comitato Genitori a favore di attività didattiche per l’Istituto Comprensivo Don Bosco di Inveruno. Durante l'evento inoltre, la cooperativa Albatros realizzerà un apposito programma finalizzato a garantire la partecipazione inclusiva, realizzato nell'ambito dell'iniziativa "’E-STATE E + INSIEME’, promossa e finanziata da Regione Lombardia.

