Fascino e moda con la sfilata del 'Marcora'

Sul palco del teatro Brera a Inveruno è andata in scena la consueta sfilata di fine anno scolastico in cui le studentesse di 3a, 4a e 5a indirizzo Moda dell’IIS Marcora hanno presentato i propri lavori, frutto di un anno di lavoro. Ma non solo li hanno presentati, li hanno proprio indossati, tra gli sguardi ammirati delle professoresse Serena Brigante, Giuseppa Dell’Anna e Valentina La Gala, per quanto riguarda la parte creativa, e degli assistenti di laboratorio Patrizia Cesareo, Felice Garagiola e Valentina La Bianca. Sul palco sono andate in scena creazioni ispirate all’eleganza di Chanel; abiti “doppi”, stesso modello ma rivisitato secondo delle varianti di colore o di dettagli e la classica sfilata degli abiti da sposa, che ogni anno incanta i presenti. Quest’anno, oltre alla moda, protagonisti anche degli intermezzi di spettacolo, con monologhi scritti dalla professoressa La Gala, danze e canti, tutti volti a sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, verso il quale la scuola è sempre molto attenta. “Sulla passerella ha sfilato una moda inclusiva e accogliente verso ogni cultura, ogni religione, ogni taglia e ogni forma – commenta la professoressa Brigante – Il nostro omaggio è alla bellezza di essere noi stesse, senza schemi né filtri, andando contro anche alla cultura imperante dei social network, che rendono tutto artefatto”. Alla fine, i consueti ringraziamenti a chi ha contribuito alla realizzazione dell’evento, ogni anno sempre più ricco e particolareggiato: “Oltre allo staff tecnico-creativo, composto da noi professori e assistenti – afferma Brigante - Volevamo ringraziare il Preside Antonio Zito, la Vicepreside Lucia Di Leo, Confezioni Fabert srl di Bernate Ticino, che ha sponsorizzato l’iniziativa, e il Comune di Inveruno, nelle persone del Sindaco Sara Bettinelli e del Vicesindaco Nicoletta Saveri, che ha patrocinato l’evento, in prima fila ad applaudire le nostre ragazze”.

