Investito un ciclista

Grave incidente questa mattina in piazza San Giorgio a Cuggiono. Verso le 10.30 un ciclista di passaggio che percorreva la strada provinciale da via San Rocco verso largo Chiesa Vecchia è stato urtato da un'auto che sopraggiungeva da via Gualdoni. L'impatto è stato particolarmente violento tanto da danneggiare anche il parabrezza dell'autoveicolo. Sul posto è arrivata un'ambulanza e un'automedica che, dopo diversi minuti per stabilizzare il cittadino di 64 anni in bicicletta, ha proceduto a portarlo in Ospedale. La Polizia locale, intervenuta sul posto, ha iniziato i lavori per verificare la dinamica dell'incidente.

