Il Comune adotta le 'pigotte'

Per ogni bambino nato, un bambino salvato. Il Comune di Canegrate ha sposato in pieno la proposta dell'Unicef di adottare una "pigotta", una bambola di pezza, per sostenere i piccoli in difficoltà a ogni latitudine. "Il progetto - spiega il Comune in una nota - prevede che con l'adozione di una pigotta, la bambola di pezza dell'Unicef, l'amministrazione comunale devolva, per ogni bambino nato e registrato all'anagrafe sul proprio territorio, un contributo utile a garantire un kit salvavita contenente farmaci essenziali , strumenti ostetrici e una zanzariera antimalaria, deastinato a un bambino bisognoso". Quando un nuovo bambino nascerà, gli sarà donata una bambola e una lettera di felicitazioni. Al contempo, quindi, è augurare il benvenuto a un nuovo cittadino di Canegrate e aiutare chi si trova in difficoltà.

