Villa Cortese-Burundi: legame di cuore

Proposta di realizzazione di un'area sgambamento cani in via Varese al centro dell'interrogazione mossa da Ronchi Gianfranco e Prina Pietro, in rappresentanza del Grande Nord Altomilanese, al primo cittadino di Cuggiono.

Per informare i proprietari di cani e gatti su come comportarsi per metterli in sicurezza durante la notte di Capodanno, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha realizzato un video-decalogo per evitare morti, ferimenti e smarrimenti dei quattro zampe terrorizzati.