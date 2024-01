Pieriboni, Braida e Chiodaroli: che ridere

Max Pieriboni, Beppe Braida e Stefano Chiodaroli: pronti a salire sul palco e che la ‘sfida’ (ovviamente a suon di battute e sketch) abbia inizio. Che ridere! Sì perché, dopo avere conquistato i migliori teatri e piazze d’Italia, ‘Comedy Ring’, lo spettacolo che vede appunto i tre comici e cabarettisti protagonisti indiscussi, ha fatto tappa anche all’auditorium ‘Paccagnini’ di Castano. “La magia di questo show è che siamo tutti molti amici - raccontano gli stessi artisti - Un’idea per noi davvero molto piacevole; prima, infatti, ci siamo frequentati nelle arene di ‘Zelig’ e ‘Colorado’ e ora eccoci assieme con un appuntamento che mette assieme la comicità alle emozioni. Abbiamo iniziato lavorando insieme e non abbiamo ancora finito, e questo è certamente motivo di grande gioia”.

'COMEDY RING': CHE RISATE AL 'PACCAGNINI'



