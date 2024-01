'Nuova' piazza Artigiani

La zona è l’Arbusta, la piazza Artigiani: interventi di riqualificazione con la rimozione del cogeneratore inutilizzato e la creazione di una nuova area.

La zona è l’Arbusta, la piazza Artigiani: interventi di riqualificazione con la rimozione del cogeneratore inutilizzato e la creazione di una nuova area a disposizione di tutti. E’ il ‘Progetto Spugna’, sviluppato dalla Città metropolitana di Milano, insieme a Gruppo CAP, che vedrà appunto l’intera area della piazzetta, oltre 3 mila m², trasformata, grazie ad un finanziamento di quasi 1,6 milioni di euro, in uno spazio polifunzionale, ribassato rispetto all’attuale, progettato secondo i criteri del drenaggio urbano sostenibile. L’impianto in disuso sarà, quindi, sostituito da spazi dedicati ai cittadini, per lo sport e il tempo libero, pavimentato mediante calcestruzzo drenante che, grazie alla sua struttura porosa, permetterà l’infiltrazione delle acque meteoriche afferenti alla piazza e alla viabilità limitrofa nel sottosuolo. Ancora, l’opera consentirà di alleggerire gli scarichi nella rete fognaria, ma anche di ridurre le isole di calore e migliorare drasticamente l’aspetto dell’area, con un aumento del verde pubblico. “Insieme ad altri 32 Comuni del Milanese - dichiara il sindaco Fabrizio Allevi - abbiamo voluto cogliere l'opportunità offerta dai fondi del PNRR per nobilitare un'area dismessa del paese. Grazie alla collaborazione con Città Metropolitana di Milano e con Gruppo CAP cambieremo il volto di un'ampia area del rione Arbusta, con un impatto positivo sull'urbanistica e sulla socialità e con un'attenzione particolare al verde e all'ambiente".

