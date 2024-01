Assolto l'ex sindaco di Legnano Fratus

Ribaltata la sentenza del 2020 per l'ex sindaco di Legnano Gianbattista Fratus, l'ex vicesindaco Maurizio Cozzi e l'ex assessore ai lavori pubblici Chiara Lazzarini: tutti assolti.

Lazzarini: tutti assolti. Così hanno stabilito i giudici del Tribunale d'Appello di Milano. Gli ex amministratori erano stati coinvolti nell’inchiesta 'Piazza Pulita' e poi imputati a vario titolo nel relativo processo per turbativa di gara, quindi condannati in primo grado nella primavera appunto del 2020, impugnando poi la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio. “Siamo felicissimi dell'assoluzione di Gianbattista Fratus in appello. Il verdetto conferma quanto sostenuto dalla Lega fin dall'inizio, dimostrando la correttezza dell'operato dell'ex Sindaco di Legnano - afferma il segretario provinciale del Carroccio, Alessio Zanzottera - La Lega ha sempre creduto nell'onestà di Fratus, sostenendo la sua integrità e difendendo la sua reputazione. Ora che arriva la riprova della sua innocenza, ci uniamo a lui nel festeggiare questo grande risultato. Tuttavia, Legnano ha perso un bravo sindaco leghista e la macchina mediatica ha fatto il resto per portare la sinistra alla guida della città. Questo è un punto sul quale tutta la politica dovrebbe fermarsi a riflettere. Infine, sarebbe bello che da molti arrivassero le dovute scuse. Purtroppo questi anni di sofferenza a Gianbattista e alla sua famiglia non verranno restituiti”.

