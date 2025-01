Trapianto a Legnano: "Risultato straordinario"

“Questo intervento testimonia l’eccellenza della nostra sanità, che si distingue per innovazione e professionalità", ha commentato Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

“Esprimo il mio più sentito ringraziamento per quanto realizzato all’Ospedale di Legnano nelle scorse ore. Il delicato intervento di multi prelievo di organi e tessuti da un donatore a cuore fermo rappresenta non solo un risultato medico di grande rilevanza, ma anche un simbolo della generosità e della capacità organizzativa del nostro sistema sanitario regionale”, dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

Per la prima volta a Legnano è stato possibile prelevare un cuore da un donatore a cuore fermo, insieme a reni e tessuti. Una procedura complessa, resa possibile grazie alla competenza e alla dedizione di oltre 40 professionisti, tra medici, infermieri e operatori sanitari, provenienti dall’Ospedale di Legnano e da altre strutture lombarde.

“Questo intervento testimonia l’eccellenza della nostra sanità, che si distingue per innovazione e professionalità. Ovviamente rivolgo i miei sinceri complimenti al direttore generale dell’Asst Ovest Milanese, Francesco Laurelli, e a tutto il personale. Un pensiero commosso va al donatore e alla sua famiglia, che, in un momento di immenso dolore, hanno scelto di compiere un atto di straordinaria generosità, donando una nuova speranza di vita a diverse persone. Questo gesto nobile dimostra quanto sia importante promuovere la cultura del dono, un valore che come Fratelli d’Italia sosteniamo con forza.

Il successo di questa operazione conferma l’Ospedale di Legnano come una realtà di riferimento a livello regionale e nazionale nell’ambito dei prelievi di organi e tessuti, riconosciuto per la qualità del lavoro svolto e per i risultati raggiunti.

Continueremo a impegnarci, in Regione Lombardia per garantire risorse e strumenti sempre migliori alla nostra sanità pubblica, come dimostrano i 23 miliardi destinati dal bilancio 2025 al comparto sanitario, affinché interventi come questo possano diventare una realtà consolidata”, conclude Garavaglia.

