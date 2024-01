"Obiettivo Residenza per Anziani"

Residenza per Anziani: approvata in consiglio comunale a Vanzaghello, con i voti della maggioranza, la variazione del Piano dei Servizi.

Prima l'approvazione da parte della giunta comunale di Vanzaghello di un atto di indirizzo nel quale veniva individuata un’area libera, di proprietà comunale, delle dimensioni di circa 12.000 m2 in Via Ragazzi del ‘99 idonea ad ospitare attrezzature socioassistenziali, con l’obiettivo di soddisfare le crescenti esigenze di cura e residenza assistita per persone anziane e fragili del nostro territorio; adesso, ecco che anche in consiglio comunale, con i voti favorevoli di tutta la maggioranza, è stata approvata la variazione del Piano dei Servizi. "Un secondo importante passo per un progetto lungimirante che rappresenta uno step fondamentale verso la concreta possibilità di offrire un servizio alla comunità, quale una RSA, un centro diurno, volti a proporre servizi sia di carattere socio assistenziale che socio sanitario, rivolti ai futuri utenti e a supporto delle loro famiglie, obiettivo che la nostra amministrazione ritiene di primaria importanza - scrivono dall'Amministrazione comunale - A Vanzaghello i cittadini over 65 rappresentano un quarto della popolazione, mentre la percentuale di ultra ottantenni negli ultimi 15 anni è raddoppiata, passando dal 3,9% del 2009 al 7,8% attuale, ad oggi infatti sono 417 le persone che superano gli 80 anni".

