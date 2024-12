Occhiali per i più bisognosi

Dice quel vecchio detto che “l’unione fa la forza”, ma in questo caso “fa del bene”. Raccolta di occhiali per le persone più bisognose.

Dice quel vecchio detto che “l’unione fa la forza”, ma in questo caso “fa del bene”. Collaborare insieme per progetti dedicati alla salute, a beneficio delle persone più fragili: di questo si è parlato nell’incontro in Comune a Vanzaghello con il gruppo Caritas parrocchiale e Lions Club Castellanza Malpensa. Obiettivo: una raccolta di occhiali dismessi, che verranno poi rigenerati da una ditta specializzata e quindi donati alle persone più bisognose segnalate dall'assistente sociale del nostro Comune. "Grazie a Caritas e Lions per l’importante proposta, per essere ancor più vicini ai cittadini e alle famiglie meno fortunate - hanno scritto dall'Amministrazione comunale".

