Festa della Giobia

In festa per la Giobia. L'appuntamento è giovedì 25 gennaio al centro sociale anziani di Vanzaghello, in collaborazione con il Comune. Nel primo pomeriggio, allora, saranno presenti gli alunni della scuola Primaria, che bruceranno una piccola Giobia (a tutti verrà offerta la cioccolata calda), quindi dalle 16.30 chiacchiere e salamino alla griglia per i soci presenti, mentre alle 18 si darà fuoco alla Giobia in piazza Pertini, per allontanare i disagi dell'inverno e propiziare una buona nuova stagione. Per chi parteciperà, infine, vin brulé.

