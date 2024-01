Sarà presentato mercoledì 24 gennaio il progetto di Fondirigenti, promosso da Confindustria e Federmanager Varese e realizzato da LIUC Business School, studiato per dare risposta ai mutati paradigmi di fruizione della formazione in azienda.

Flessibilità, fruizione on-demand, personalizzazione e digitalizzazione. Queste sono le caratteristiche che deve avere uno strumento di formazione all’altezza delle aspettative e delle esigenze di manager, professionisti e dirigenti. In un mondo in cui il ritmo dell’innovazione e del cambiamento è in continua crescita, mantenersi aggiornati ed evolvere le conoscenze e le competenze diventa un fattore critico sia per il successo individuale che per le performance delle imprese.

Proprio per dare una risposta decisa ai mutati paradigmi di consumo della formazione in azienda, LIUC Business School e Fondirigenti hanno progettato e lanciato “A game for immersive learning”, un nuovo strumento di micro-learning digitale, personalizzabile, fruibile on-demand attraverso cui è possibile erogare interventi improntati al bite size learning, fruibili in remoto secondo le esigenze e le necessità di ciascun partecipante.

Massimiliano Serati, Dean di LIUC Business School, spiega: “Questo progetto risponde alla necessità di aggiornare i paradigmi della formazione executive, seguendo l’approccio distintivo di LIUC Business School “focused on the individual and individually tailored” e al contempo “experience-oriented”, nella ferma convinzione che senza il supporto dell’esperienza, e il concreto riferimento alla realtà aziendale vissuta day-by-day, le informazioni e le nozioni trasferite perdano di efficacia e ai manager rimanga la fatica e il costo, in termini di tempo dedicato, di trovare il modo di metterle a terra”.

“Con questa iniziativa – aggiunge Massimo Sabatini, Direttore Generale di Fondirigenti – il nostro Fondo, d’intesa e con il supporto di Confindustria Varese e Federmanager Varese, intende offrire a manager e imprese un supporto concreto per far fronte alle crescenti esigenze di upskilling e reskilling che caratterizzano il contesto attuale. L’originale modello di formazione, basato sull’impiego smart di nuove tecnologie, elaborato nell’ambito del progetto grazie alla partecipazione diretta di dirigenti del territorio, ha il pregio di rendere l’accesso al corporate learning più vicino alle esigenze del management e sarà nostra cura diffonderlo a livello nazionale, come buona pratica replicabile, presso tutte le imprese aderenti”.

Il nuovo strumento sarà presentato durante l’evento “A game for immersive learning: un nuovo strumento di dital learning nell'ambito del lean management dell'industry 4.0" in programma mercoledì 24 gennaio, alle 16, presso l’auditorium LIUC a Castellanza.

L’evento sarà l’occasione per un confronto sul futuro dell’executive education, il ruolo del digital learning e le aspettative che imprese e manager hanno rispetto ai prodotti e agli approcci proposti e sviluppati dalle Business School. Vedrà la partecipazione di: Federico Visconti (Rettore LIUC - Università Cattaneo), Alba Ciserani (Responsabile Area Education Confindustria Varese), Laura Aspesi (Presidente Federmanager Varese), Massimo Sabatini (DG Fondirigenti), Monica Giani (Associate Dean Management Training Programs LIUC Business School), Andrea Venegoni (Associate Dean Research & Applications for Business LIUC Business School), Raffaele Secchi (Full Professor Operations & Supply Chain Management LIUC Università Cattaneo), Massimiliano Serati (Dean LIUC Business School), Giovanni Brugnoli (Vicepresidente per il Capitale Umano Confindustria), Michela Conterno (CEO LATI Industria Termoplastici Spa), Alberto Clocchiatti (Digital Services Development Manager Leonardo), Laura Aspesi (Plant Manager Modecor Italiana), Eugenio Cromi (UP 30 - Engineering & Maintenance Pikdare Spa), Roberto Vavala (Sales Director Latin America Goglio Spa). Modera: Sergio Luciano - Direttore Economy.

