L'IMA celebra il maestro Alberto Manzi

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza si appresta a celebrare i 100 anni dalla nascita del maestro Alberto Manzi con una serie di iniziative che coinvolgeranno la comunità di Castellanza.

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza si appresta a celebrare i 100 anni dalla nascita del maestro Alberto Manzi con una serie di iniziative che coinvolgeranno la comunità di Castellanza. La manifestazione ‘Alberto Manzi - Cent’anni da maestro’, dedicata al più celebre maestro della televisione italiana, che insegnò all’Italia degli anni ‘60 a leggere e scrivere con il programma Non è mai troppo tardi, è patrocinata dal Centro Alberto Manzi, dalla Città di Castellanza ed è organizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica. Dal 31 ottobre al 23 novembre 2024, la Biblioteca Civica ospiterà la mostra realizzata dagli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria, che verrà inaugurata ufficialmente venerdì 31 ottobre alle ore 18 con una performance degli alunni delle classi prime della scuola secondaria e con la partecipazione del coro della scuola VOCAL DREAMS. In mostra saranno esposte opere con diverse tecniche pittoriche realizzate dagli alunni della scuola primaria in collaborazione con gli ospiti della fondazione Giulio Moroni di Castellanza e una moderna reinterpretazione dell’alfabetiere, ad opera degli alunni della secondaria. Venerdì 8 novembre, invece, l’Istituto organizza presso la Biblioteca Civica una conferenza nella quale alcuni esperti faranno il punto sul presente e sul futuro della scuola e dell’insegnamento, con la moderazione dell’Assessore alla Cultura della Città di Castellanza, Davide Tarlazzi: ‘Camminare a testa alta - L’insegnamento che genera valori’. Nel corso della serata, a partire dalle ore 20.45, la Dott.ssa Milena Mor (docente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ed esperta di Linguistica italiana) parlerà dell’importanza dell’accoglienza e della valorizzazione della diversità in ambito scolastico e nella nostra società attuale; il Dott. Roberto Morgese, (insegnante di scuola elementare, formatore per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Milano-Bicocca e scrittore) si interrogherà sulle migliori pratiche di valutazione per la scuola attuale; infine, la Dott.ssa Monica Moroni (Ricercatrice, Fondazione Bruno Kessler) esaminerà opportunità e sfide dell’incontro tra educazione ed intelligenza artificiale. Tutti gli appuntamenti sono aperti alla cittadinanza e gratuiti, senza necessità di registrazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!