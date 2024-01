'Giornata della Memoria': a Busto Garolfo, l'assessorato alla Cultura, in collaborazione con 'Nervenemo - la libreria che non c'è', ha organizzato '... E la bufera arrivò'.

Per non dimenticare. In occasione della 'Giornata della Memoria' a Busto Garolfo, l'assessorato alla Cultura, in collaborazione con 'Nervenemo - la libreria che non c'è', ha organizzato '... E la bufera arrivò', messa in scena di 'La moglie ebrea' (Bertolt Brecht), a cura di Grex (regia di Roberto Bianchi). Concerto di Arc en Ciel Ensemble (direzione di Silvia Landonio). L'appuntamento è sabato 27 gennaio, alle 21, nell'aula magna della scuola Media di via Correggio. L'ingresso è libero.

