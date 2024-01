Fantasiosi, coinvolgenti, espressione di arte e devozione. I presepi sono stati oggetto di un concorso molto partecipato sotto il cielo di Canegrate. E l'iniziativa "La via dei presepi" che si è svolta domenica 14 gennaio ne ha certificato il successo.

Fantasiosi, coinvolgenti, espressione di arte e devozione. I presepi sono stati oggetto di un concorso molto partecipato sotto il cielo di Canegrate. E l'iniziativa "La via dei presepi" che si è svolta domenica 14 gennaio ne ha certificato il successo. Tutto cominciò alcuni anni fa quando Primo Guanziroli lanciò l'idea di diffondere il simbolo per eccellenza del Natale non soltanto tra le case ma anche nei giardini. Un suggerimento che il gruppo Il Presepio ha raccolto e declinato nel concreto. Il premio speciale della critica è andato a Sabatino Santarelli che ha ricevuto quale riconoscimento proprio un quadro di Guanziroli. Il presepe di Marisa Stagno è quello che più ha "sedotto" gli utenti social. Sulla pagina del Gruppo Il Presepio sono state messe le foto di tutti i presepi partecipanti a disposizione di chi voglia deliziarsene con lo sguardo.

