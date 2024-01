Piccolo nei numeri (è, infatti, il più piccolo Comune del Castanese), ma grande nei risultati. Nosate si conferma ancora tra i 'Comuni Ricicloni' premiati da Legambiente Lombardia. Quando l’attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti e all’ambiente, alla fine, fa la differenza. “Un traguardo certamente importante, raggiunto grazie alla collaborazione di tutti i cittadini – ha detto il sindaco Roberto Cattaneo - Sono molto orgoglioso di quanto hanno fatto e stanno continuando a fare i nosatesi. E' ormai da diversi anni che riceviamo questo riconoscimento, ma ovvio adesso non ci fermiamo qui, anzi cercheremo di migliorarci sempre di più”.

NOSATE... CHE COMUNE 'RICICLONE'



Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!