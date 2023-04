Svolta 'green' con i LED

Il risparmio economico ed ambientale sarà notevole: il sindaco Cattaneo conferma l’avvio dei lavori affidati a Hera Luce.

Anche Nosate sarà finalmente illuminata ‘a giorno’ grazie al contratto stipulato tra l’amministrazione Comunale del sindaco Cattaneo e la società HeraLuce, che prevede in concreto la riqualificazione dell’illuminazione pubblica nell’intero territorio del più piccolo Comune del Castanese. In sintesi: ben 460 punti luce saranno presto sostituiti con illuminazioni a led di ultima generazione. Le nuove installazioni (chiamate cut -off) saranno utili perchè progettate per orientare il fascio di luce verso la strada, aumentando o riducendo il flusso luminoso a seconda delle fasce orarie di buio o di luce “sempre nel pieno rispetto delle regole imposte dall’illuminazione stradale”– si legge nel comunicato emesso dalla società Hera Luce. Grazie a questa nuova illuminazione, anche Nosate contribuirà nel suo piccolo ad un significativo risparmio energetico e ad una drastica riduzione di sprechi ( 97.000 Kwh/anno pari ad un consumo di 54 tonnellate di Co2 in meno scaricate in atmosfera) . “Lavoro finito entro due mesi”, conferma fiducioso Roberto Cattaneo, sindaco di Nosate.

