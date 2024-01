Poste chiuse: "Un grosso problema"

Cuggiono oppure Bernate Ticino, ma sono anche altri i Comuni che nei mesi scorsi si sono trovati, e alcuni ancora si stanno trovando, a confrontarsi con le chiusure dei rispettivi uffici postali.

Cuggiono oppure Bernate Ticino, ma sono anche altri i Comuni che nei mesi scorsi si sono trovati, e alcuni ancora si stanno trovando, a confrontarsi con le chiusure dei rispettivi uffici postali. Poste, insomma, ferme per una serie di lavori infrastrutturali atti all’attuazione del progetto ‘Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale’, che ha l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del paese e il superamento del divario digitale nei piccoli centri e nelle realtà con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti E, inevitabilmente, ecco che ne conseguono disagi e criticità. Difficoltà nel raggiungere le strutture dei paesi attorno e, poi, soprattutto i continui rinvii per quanto concerne le riaperture, alla fine sono solo alcune delle principali problematiche sulle quali pongono le attenzioni i cittadini. “In modo particolare per gli anziani è un grosso problema - commenta un signore - anche perché se non hanno i mezzi per spostarsi, come fanno? Ci sta che in corso d’opera i tempi possano allungarsi, però siamo ormai alla metà di gennaio e sinceramente mi sembra che si è ancora in alto mare”. “Un disagio importante - prosegue un altro signore - Tenete conto, infatti, che ci sono tante persone anziane che non hanno la possibilità di prendere un mezzo per andare negli uffici attorno. Per non parlare, poi, delle tempistiche per completare gli interventi: se non ricordo male erano molto più ristrette, mentre adesso si continua a posticipare”. “Specialmente per chi deve ritirare la pensione è un disagio - afferma un pensionato - I lavori, inoltre, dovevano finire prima a fine novembre, successivamente a dicembre e invece ci sono ancora”. “Ogni volta che abbiamo bisogno, dobbiamo spostarci nei paesi vicini - dice una signora - Va bene che da parte del personale c’è sempre grande disponibilità e gentilezza, però capite che così non si può andare avanti ancora per molto”. “E’ un problema, eccome - ribadisce un pensionato - Non avere le poste per mesi e mesi crea problematiche significative per la popolazione”. “Un casino, anche quando c’è da spedire qualcosa - conclude un pensionato - Io ad esempio guido oppure ho i nipoti e i familiari che mi accompagnano, ma chi non ha nessuno come fa?”.

