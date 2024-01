Tutto passa tutto scorre via se non lo ferma la fotografia. Agli appassionati del mondo degli scatti e dei teleobiettivi il Circolo 87 di San Vittore Olona offre un'allettante opportunità, sia di approfondire le tecniche fotografiche sia di apprenderne i rudimenti. Dal 17 gennaio, infatti, il sodalizio proporrà nella biblioteca comunale di via Damiano Chiesa a Dairago un corso di fotografia.

Tutto passa tutto scorre via se non lo ferma la fotografia. Agli appassionati del mondo degli scatti e dei teleobiettivi il Circolo 87 di San Vittore Olona offre un'allettante opportunità, sia di approfondire le tecniche fotografiche sia di apprenderne i rudimenti. Dal 17 gennaio, infatti, il sodalizio proporrà nella biblioteca comunale di via Damiano Chiesa a Dairago un corso di fotografia. L'iniziativa si snoda in otto incontri, tutti in programma a partire dalle 21.30. Tra i temi affrontati figurano fotocamera e obiettivi, esposizione e luce, introduzione al digitale, tecniche creative, ritratto e foto scattate con lo smartphone. Sono previste anche discussioni tra gli allievi riguardo alle foto scattate e due uscite incentrate sul paesaggio urbano e naturale. Le lezioni saranno tenute da Raoul Iacometti e per poterle frequentare sarà necessario iscriversi o alla sede del Circolo in via Papa Giovanni XXIII 7 a San Vittore Olona o inviando un email a info [at] circolo87 [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!