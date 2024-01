Bernate nel ricordo del suo Pep

La comunità di Bernate Ticino si stringe nel dolore per la perdita di Giuseppe Bognetti, da tutti conosciuto come 'Pep Ciclista'.

Non c’è ragazzo di Bernate e dintorni che non sia passato dall’officina di Pep.

Giuseppe Bognetti, conosciuto da tutti come Pep ciclista, ha dedicato la vita ai suoi ragazzi aprendo il suo laboratorio e il suo cuore. “Smunta al carburadur e dag una bela netada”...Pep non aggiustava solo motorini e biciclette, Pep accoglieva i giovani li coinvolgeva e li consigliava come un padre affettuoso, come un nonno premuroso. E mentre sistemava loro la moto, non si scordava mai della testa e del cuore, con l’esempio e le parole. Decine e decine di ragazzi hanno mosso i primi passi nella meccanica grazie ai suo consigli e i suoi insegnamenti. Stagione dopo stagione il cortile giù al bognetto si popolava di giovani, amici che passavano anche solo per una chiacchiera e da tutti coloro che affidava la loro bici nelle sue sapienti mani.

Bernate oggi piange un uomo buono, sempre disponibile e con un grande cuore. Piange un pezzo di storia che rimarrà per sempre nella memoria. E forse capiterà ancora di guardare il cielo e sorridendo dire: “...portiamo giù la bici dal Pep”!

