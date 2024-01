La magia delle feste a Palazzo Lombardia

La magia delle feste prosegue a Palazzo Lombardia. Fino al 7 gennaio, allora, tutti in piazza Città di Lombardia per scoprire le numerose iniziative.

La magia delle feste prosegue a Palazzo Lombardia. Fino al 7 gennaio, allora, tutti in piazza Città di Lombardia per scoprire le numerose iniziative: pista di pattinaggio sul ghiaccio, mostra pop art "Arte nel Cuore", pista di snowboard per bambini e laboratori e giochi di magia per i più piccoli e colorati aperitivi nei Christmas Igloo. Ad oggi sono oltre 10.000 le persone che hanno goduto della splendida vista di Milano dall'alto, non lasciarti scappare anche tu quest'esperienza, ultimi posti prenotabili!

