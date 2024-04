Giuffredi e Chiacchiaretta al 'Menotti'

Corrado Giuffredi e Cesare Chiacchiaretta saranno protagonisti del quarto appuntamento musicale di “Menotti Inside/Out”, nello spazio Atelier del teatro.

Corrado Giuffredi e Cesare Chiacchiaretta saranno protagonisti del quarto appuntamento musicale di “Menotti Inside/Out”, nello spazio Atelier del teatro, in collaborazione con Forlimusica e Danilo Rossi, storica prima viola del Teatro alla Scala di Milano, domenica 21 aprile alle 11 con “Grandi temi per grandi emozioni“. Il clarinettista Corrado Giuffredi, un nome di assoluto prestigio internazionale, trasporterà il pubblico in un viaggio attraverso alcuni temi musicali diventati ormai immortali. La fisarmonica virtuosa di Cesare Chiacchiaretta sarà la compagna ideale per questo percorso musicale denso di emozioni. Un’esperienza unica che attraverserà le note di Giuseppe Verdi, Nino Rota, Ennio Morricone, George Gershwin e Astor Piazzolla.

