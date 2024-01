Gli Artigiani del Borgo per la pediatria

La prima domenica dello scorso mese di dicembre, le volontarie dell’associazione hanno offerto e dedicato ai più piccoli lo spettacolo di danza figurata 'Il libro della giungla', a cura della compagnia Orizon Danza. In quell'occasione sono state messe in vendita le pigotte solidali, il cui ricavato è stato devoluto al reparto Pediatria dell’ospedale legnanese.

Un'esperienza che ha avuto successo ed è stata molto gradita dai dirigenti ospedalieri (del reparto e dell'azienda) e da Norberto Albertalli, presidente della Fondazione dei Quattro Ospedali Onlus (Legnano, Magenta, Cuggiono e Abbiategrasso), tanto da invitare gli Artigiani del Borgo a ripeterla, proposta cui l'associazione ha subito risposto con entusiasmo, grazie alla disponibilità dei volontari, a partire dal presidente Ennio Minervino, di Enza Aurilio e delle sue giovani danzatrici. Con la collaborazione del Lions Club Maggiolini di Parabiago.

Eugenio Vignati (Direttore Medico Ospedali Legnano e Cuggiono presso Asst Ovest Milanese) con questo “Bis della befana” intende rimarcare come l’ospedale sia “Un pezzo della città, parte attiva della società” ringraziando i volontari degli Artigiani del Borgo e i bambini e gli altri attori e attrici per il rinnovato impegno profuso nell’allestimento della messinscena.

