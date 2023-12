"Grande attenzione all'ambiente"

Fabrizio Allevi: "Stiamo lavorando per la riqualificazione della Colonia e nella primavera 2024 verrà inaugurato il nuovo centro sportivo".

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Fabrizio Allevi, sindaco di Turbigo

Diverse le sfide affrontate e tanti i progetti che hanno visto la luce in questi 12 mesi o che diventeranno realtà nel 2024. Ad esempio, grande attenzione è stata data alla tutela dell’ambiente. Quindi, per quanto riguarda il capitolo sicurezza: riqualificazione di un bene confiscato alla mafia in zona Belvedere, progetto ‘Turbigo Libera 2024’ e sono in dirittura d’arrivo i varchi. Ancora, ecco un finanziamento di 90 mila euro (Distretto del Commercio), che servirà a riqualificare piazza San Francesco e via Allea e a potenziare la videosorveglianza. Senza dimenticare gli interventi di sistemazione della pavimentazione in porfido di parte delle vie Roma e Stazione, mentre prossimamente ci saranno il rifacimento di piazza Bonomi e la totale riqualificazione della ‘Casa delle Associazioni’. Infine, stiamo lavorando per la riqualificazione della Colonia e nella primavera 2024 verrà inaugurato il nuovo centro sportivo.

