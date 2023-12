"Un anno dedicato al sociale"

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Giorgio Braga, sindaco di Robecchetto con Induno

2023, un anno che ha visto la nostra Amministrazione lavorare con grande attenzione. Inclusione, questo è il nostro valore guida, sul quale sono basate le nostre decisioni, lavorando insieme a tutte le realtà presenti sul territorio, dalla scuola, alla parrocchia, alle associazioni, alle attività commerciali e alle aziende. Esempi di cose fatte, oltre il normale amministrare, ce ne sono tanti, ne cito alcuni: il centro estivo, la festa dello sport, il diritto allo studio e il sociale, i bandi vinti come Città che Legge e Restiamo Insieme, la giornata del verde pulito e altri giochi nei parchi. Una particolare menzione va all’inizio dei lavori all’ex circolo agricolo che diventerà un centro dedicato ai bambini con problemi legati allo spettro dell’autismo. Riferendoci al 2024, il regalo che vogliamo fare è il nuovo parcheggio nei pressi del plesso scolastico.

