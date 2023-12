"Felice per i giovani e la biblioteca"

Marina Roma: "Sotto l’aspetto delle opere pubbliche, sociali e associative c’è stato un grande entusiasmo che ripaga dopo le difficoltà e sofferenze del periodo del Covid".

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Marina Roma, sindaco di Marcallo con Casone

Sicuramente è stato un anno importante e di ripresa, decisamente impegnativo ma anche ricco di soddisfazioni. Sotto l’aspetto delle opere pubbliche, sociali e associative c’è stato un grande entusiasmo che ripaga dopo le difficoltà e sofferenze del periodo del Covid. Il nostro impegno come Comune è stato importante anche per poter gestire al meglio la parte legata ai contributi regionali e del PNRR, ma anche dei rincari delle materie prime. Tra gli aspetti che voglio però sottolineare è il progetto legato alla biblioteca che, passo dopo passo, ci ha permesso di raccogliere fondi per attivare tanti progetti con i giovani; un percorso che ora inizia a camminare con le proprie gambe. Tra le soddisfazioni vi è anche il sostegno ai progetti sociali con ben 15.000 euro raccolti per l’acquisto di un mezzo per i diversamente abili. Insomma, di ‘regali’ penso che quest’anno ce ne siamo fatti, come comunità.

