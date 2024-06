Elezioni Marcallo: i numeri e il colpo di scena

Con uno scarto di 304 voti Fausto Coatti è il nuovo primo cittadino di Marcallo con Casone. Colpo di scena per lo storico comune del Carroccio.

Colpo di scena per Marcallo con Casone, storica roccaforte leghista, che ha dato fiducia al candidato della lista civica Fausto Coatti. Dal 1999 alla guida del paese si sono susseguiti sindaci appartenenti alla Lega, Massimo Garavaglia, Massimo Olivares e in ultimo Marina Roma. Lo scrutionio, concluso nella giornata di lunedì, ha chiaramente ribaltato la situazione: con 304 voti di scarto, Fausto Coatti è ufficialmente il nuovo sindaco di Marcallo. Con un'affluenza del 61,05%, sono 1728 i voti per la lista civica mentre 1424 quelli per il sindaco uscente Marina Roma.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!