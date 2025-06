130 anni di Banda

Alla rassegna prenderanno parte Banda Città di Fidenza, Corpo musicale parrocchiale Santa Cecilia di Busto Garolfo e Corpo musicale San Lorenzo di Parabiago.

Quest'anno fa cifra tonda, toccando il traguardo dei 130 anni. E lui, il Corpo musicale cittadino di Canegrate, ha deciso di festeggiarlo mettendo in pista domenica 15 giugno la dodicesima edizione del raduno bandistico per le vie del centro del paese e di altri quartieri. Alla rassegna prenderanno parte Banda Città di Fidenza, Corpo musicale parrocchiale Santa Cecilia di Busto Garolfo e Corpo musicale San Lorenzo di Parabiago che, sfilando dalle 14.30 su percorsi differenti, si riuniranno poi in piazza Matteotti. Alle 16 partiranno concerti singoli delle ensemble a cui farà seguito un concerto unico. Se il maltempo dovesse mettersi di traverso, la manifestazione si svolgerà ai giardini della contrada Baggina di via Garibaldi 114/A.

