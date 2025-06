Cittadini da premiare...

Le candidature, che potranno essere avanzate da singoli cittadini o associazioni, dovranno pervenire all'ufficio protocollo entro il 30 giugno.

Alla ricerca di cittadini benemeriti. Da premiare e di cui valorizzare l'operato compiuto, in vari ambiti, a beneficio della comunità cittadina. Il comune di Canegrate promuove per il 2025 l'assegnazione delle civiche benemerenze. Le candidature, che potranno essere avanzate da singoli cittadini o associazioni, dovranno pervenire all'ufficio protocollo entro il 30 giugno con l'indicazione proposta di benemerenza 2025 e l'indicazione di cognome e nome del referente. Sarà necessario fornire anche una documentazione e una descrizione della persona che si desidera abbia l'attribuzione della benemerenza. Nel 2024 l'attribuzione dei riconoscimenti civici cadde su tre nomi, Giulio Cozzi, imprenditore titolare di un'azienda sul territorio canegratese, l'ex sindaco Galdino Marrari, "stimato - come si lesse nella motivazione - e appassionato servitore delle istituzioni e della comunità oltreché solido e affettuoso riferimento per i giovani cittadini che ha formato" e Ambrogio Castiglioni, impegnato fortemente con il mondo dell'associazionismo cittadino.

