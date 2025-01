Cuggiono: rincarano i buoni pasto, è polemica

“Ad oggi risulta impossibile per il Comune pensare ad una variazione di bilancio" – ha affermato l’assessore Longoni in merito all'incremento della quota buoni pasto di quasi un euro al giorno.

Inizio anno con qualche disguido per le famiglie degli studenti di Cuggiono che si sono ritrovate, senza alcuno preavviso, un incremento della quota buoni pasto di quasi un euro al giorno. La quota giornaliera passa infatti da 5,80 euro a 6,50 euro (ben 7,70 euro per i non residenti). “Questo aumento – spiega l’Assessore Longoni - deriva principalmente dall’incremento dei costi dell’appalto e riflette le dinamiche economiche attuali. In particolare, si registrano aumenti significativi nei costi della manodopera, adeguati agli aggiornamenti contrattuali e nelle materie prime. La mia proposta è stata quella di posticipare l’incremento a settembre 2025 e non in corso anno, ma scelte politiche e burocratiche hanno portato ad attuare il provvedimento con decorrenza dal 1 gennaio”. Il provvedimento in questione si rende necessario per garantire la continuità e la qualità del servizio: il Comune di Cuggiono offre infatti un servizio mensa che non prevede trasporto grazie al centro cottura sito all’interno del Comune. Il Comune garantisce sempre una quota di copertura, che varia in base alle disponibilità di bilancio e che ogni anno viene calcolata proprio tenendo conto di tutte le variabili. Fino allo scorso 31 dicembre, il Comune ha coperto i maggiori oneri con circa il 40% di spesa sostenuto dal bilancio comunale, al fine di supportare le famiglie. “Ad oggi risulta impossibile per il Comune pensare ad una variazione di bilancio – ha continuato poi l’assessore – consapevoli che la comunicazione sarebbe dovuta arrivare in anticipo. E di questo non possiamo che assumercene la responsabilità”. Grande preoccupazione e malcontento serpeggia tra le famiglie, in tanti hanno voluto scriverci e segnalarci la loro posizione: “Che bella sorpresa di inizio anno… un aumento del genere nemmeno se si mangiasse al ristorante, è quasi uguale ai buoni pasto di lavoro a Milano!”. Altri genitori son dello stesso avviso: “Modificare il costo in modo così significativo è davvero assurdo”. In diversi han chiesto ora degli incontri ufficiali, ma non si esclude la possibilità di raccolte firme e prese di posizione più decise

