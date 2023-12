Vanzaghello - La solidarietà dei cittadini ha commosso la Caritas che ha tenuto a ringraziarli attraverso una lettera aperta comparsa sul bollettino Il Mantice.

Qual è il volume della solidarietà verso i più poveri e i bisognosi sotto il cielo di Vanzaghello? La risposta l'ha data la Caritas parrocchiale: trenta scatole. Tutte ricolme di generi alimentari e di prima necessità procurati dai vanzaghellesi con il loro slancio di generosità e da destinare a chi, in questo momento, per varie ragioni non solo economiche, sta facendo particolarmente fatica. La solidarietà dei cittadini ha commosso la Caritas che ha tenuto a ringraziarli attraverso una lettera aperta comparsa sul bollettino Il Mantice: "cari benefattori - si legge- pur nella difficoltà di un momento così difficile legato a tanti fattori economici, inflazione, caro bollette, pandemia, guerra, la vostra generosità è stata comunque grande, gli alimenti che avete lasciato in chiesa o avete direttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosi e abbiamo potuto così riempire tante borse per i nostri assistiti, semplicemente grazie". La Caritas ha voluto anche ringraziare alcuni esercizi commerciali cittadini per il sostegno concreto dato. I benefattori e i volontari nonchè gli alimenti dati in dono sono stati benedetti dal parroco don Armando Bosani.

