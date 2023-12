"La prima 'Big Bench' del territorio"

Mariapia Colombo: "Il 2023 è stato molto positivo. I lavori pubblici sono stati il fiore all’occhiello con diversi interventi".

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Mariapia Colombo, sindaco di Bernate Ticio

Vorrei fare una premessa: il 2023 è stato l’unico periodo in cui il termine 'emergenza' non ha fatto la sua comparsa Questo per ricordare la singolarità della legislatura 2019/2024. Il 2023 è stato molto positivo. I lavori pubblici sono stati il fiore all’occhiello con diversi interventi che hanno valorizzato il nostro paese. Il turismo e il commercio hanno caratterizzato il 2023. L’installazione della ‘big bench’, la prima sul vasto territorio della città metropolitana di Milano e per la prima volta sono stati erogati contributi per 200.000,00 euro agli esercizi commerciali dei Comuni del costituito Distretto del Commercio Altomilanese tra cui Bernate. Welfare e istruzione sono stati ambiti dove l’Amministrazione ha prestato molta attenzione ponendo sempre al centro i bisogni delle famiglie: il servizio di asilo nido, il bonus bebè, il sostegno economico alla scuola dell’infanzia parrocchiale.

