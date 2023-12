La letterina a Babbo Natale

Il tuo desiderio per quest’anno? Scrivilo e imbucalo nella cassettina in piazza Mazzini a Castano (accanto all’albero all’uncinetto).

Il tuo desiderio per quest’anno? Scrivilo e imbucalo nella cassettina in piazza Mazzini a Castano (accanto all’albero all’uncinetto). E una delle iniziative pensate dal Comune per rendere ancora più magiche e speciali queste festività e coinvolgere i più piccoli. Tutte le letterine, poi, verranno pubblicate sul sito comunale, mentre le 3 più belle riceveranno un premio.

