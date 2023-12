L'Orchestra Italiana del Cinema sul palco della solidarietà

La musica, lo spettacolo e la sensibilità sociale si confermano lo spartito ideale per l’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino e tra i protagonisti anche quest’anno del Concerto di Natale in Vaticano. Giunto alla 31ma edizione, l’atteso evento benefico è stato promosso sabato 16 dicembre all'Auditorium della Conciliazione di Roma, per poi andare in onda in prima serata televisiva su Canale 5 il 25 dicembre, come sempre nel giorno di Natale.

La musica, lo spettacolo e la sensibilità sociale si confermano lo spartito ideale per l’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino e tra i protagonisti anche quest’anno del Concerto di Natale in Vaticano. Giunto alla 31ma edizione, l’atteso evento benefico è stato promosso sabato 16 dicembre all'Auditorium della Conciliazione di Roma, per poi andare in onda in prima serata televisiva su Canale 5 il 25 dicembre, come sempre nel giorno di Natale.

A richiamare alla solidarietà sarà ancora una volta un progetto di Missioni Don Bosco intitolato: “Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza”.

Il concerto, organizzato dalla Prime Time Promotion con il patrocinio di Roma Capitale e della Fondazione Cultura per l'Educazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, promette ancora una volta grandi emozioni grazie ad un cast internazionale accompagnato dall’Orchestra Italiana del Cinema: Riccardo Cocciante (Italia), Al Bano Carrisi (Italia), Orietta Berti (Italia), Fabio Rovazzi (Italia), Alexia (Italia), Gemelli di Guidonia (Italia), Raiz (Italia), Matteo Romano (Italia), Christopher Cross (USA), Giusy Ferreri (Italia), Alex Britti (Italia), Marcella Bella (Italia), Alin Stoica (Romania), Viktoria Modesta (UK), Virginia State Gospel Choir (USA), Piccolo Coro Le Dolci Note (Italia) e tanti altri.

Tutti gli artisti, presentati da Federica Panicucci, si esibiranno dal vivo accompagnati da un’orchestra ormai protagonista indiscussa di grandi eventi live in Italia e all’estero, come i cineconcerti (innovativa formula di concerto dove la colonna sonora viene eseguita in sincrono con la proiezione dell’intero film).

“Essere anche quest’anno sul palco dell’Auditorium Conciliazione per dare testimonianza dei valori della solidarietà – afferma Marco Patrignani, presidente e fondatore dell’Orchestra – è un privilegio assoluto. Aggiungo che in questo spazio ci sentiamo a casa, è qui che portiamo agli spettatori di Roma i nostri concerti di musiche e immagini. A proposito: proprio in questa sala, tra qualche giorno, celebreremo un altro piccolo rito portando in scena “Harry Potter e l’Ordine della Fenice in Concerto”, con gli oltre 80 musicisti della nostra orchestra che “entrano” sul grande schermo con un’esecuzione da brividi: una magia che si rinnova ogni anno e che non smette di incantarci”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!