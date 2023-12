E’ 'Ul Palio di du Paes' il protagonista indiscusso del calendario 2024 della Pro Loco di Bienate – Magnago. Una tradizione che puntuale si rinnova.

Le immagini che si mischiano con i testi e le didascalie e che inevitabilmente portano, come si dice, “indietro nel tempo”. E poi quei due paesi, uno di fronte all’altro, in una serie di sfide avvincenti. E’, infatti, 'Ul Palio di du Paes' il protagonista indiscusso del calendario 2024 della Pro Loco di Bienate – Magnago. “L’almanacco è vera e propria tradizione per la nostra associazione e per la comunità magnaghese e bienatese – commenta la presidente Malombra Scampini – Dietro c’è un lavoro di ricerca, raccolta e scelta delle foto da mettere, durato alcuni mesi, e che ci ha portato in queste settimane alla sua realizzazione. Il bello per noi è mettere assieme le singole parti, per arrivare successivamente al prodotto finale; per i cittadini, invece, riscoprire e rivedere manifestazioni ed appuntamenti che hanno fatto parte della storia del capoluogo e della frazione. E’ un tuffo nel passato, tra ricordi ed emozioni”.

IL PALIO PER IL CALENDARIO DELLA PRO LOCO



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!