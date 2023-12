Le dottoresse Lena e Gatti insieme

La dottoressa Annamaria Lena è stata uno stimatissimo medico di base a Buscate fino a pochi anni fa, quando ha dovuto lasciare questa veste professionale per motivi personali. Ma ha continuato a svolgere la professione di medico specialista in ginecologia nel suo ambulatorio in paese. Un’attività che ora la vedrà lavorare “in tandem” con un’altra professionista specializzata in Ostetricia e Ginecologia: la dottoressa Sabrina Gatti, 32 anni, di Castano Primo.

La dottoressa Annamaria Lena è stata uno stimatissimo medico di base a Buscate fino a pochi anni fa, quando ha dovuto lasciare questa veste professionale per motivi personali. Ma ha continuato a svolgere la professione di medico specialista in ginecologia nel suo ambulatorio in paese. Un’attività che ora la vedrà lavorare “in tandem” con un’altra professionista specializzata in Ostetricia e Ginecologia: la dottoressa Sabrina Gatti, 32 anni, di Castano Primo. “Mi sono laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale di Novara – racconta Gatti - Da un anno lavoro come dirigente medico presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di Legnano”. Da gennaio, comincerà la collaborazione con la dottoressa Lena: “Ho deciso di esercitare a Buscate la mia professione per la possibilità che la dottoressa Lena mi ha offerto nel proseguire la sua attività ultratrentennale, creando un ambulatorio nuovo in cui la lunga esperienza sul campo e le novità della medicina cooperano per offrire il miglior servizio alle pazienti – spiega - Oltre alle visite ginecologiche io seguirò soprattutto le gravidanze, mia vera passione, essendo poi anche un tramite diretto con l'ospedale di Legnano”. Una collaborazione nata spontaneamente tra le due mediche sia per l’affinità professionale, ma soprattutto umana: “La dottoressa Lena mi ha insegnato molto sia in termini di esperienza sia in termini di umanità . Grazie anche alla sua formazione come medico di medicina generale, è in grado di valutare la paziente nella sua globalità senza trascurare le altre problematiche di salute. Credo che questo sia un grandissimo valore aggiunto per un medico. Da parte mia spero di portare una ventata di aria nuova con gli aggiornamenti che il progresso della medicina ci propone quotidianamente, al fine di creare un ambulatorio di fiducia per le pazienti, che possa garantire loro il migliore servizio possibile”, conclude Gatti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!