Mascherine in dono dal comitato genitori

L'iniziativa del comitato genitori dell'istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino' di Castano. Una raccolta di mascherine da donare ad associazioni e realtà del territorio.

Per adulti e per bambini e tutte chirurgiche. Ben 17 mila mascherine: le ha raccolte il comitato genitori dell'istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino' di Castano, alcune già donate, altre, invece, pronte per essere consegnate ad associazioni e realtà impegnate sul territorio e nella zona. Volendo riprendere, insomma, quel vecchio detto "Quando l'unione fa la forza", per fronteggiare e uscire il prima possibile dalla lunga e difficile emergenza Covid-19; e, così, il tempo di lanciare l'iniziativa e, subito, ecco la grande risposta da parte delle famiglie degli alunni dei due plessi scolastici cittadini. "Spesso, infatti, i dispositivi di protezione individuale distribuiti a scuola, per vari motivi, non vengono utilizzati dai ragazzi; da qui, pertanto, l'idea di raccoglierli, per poi, appunto, donarli - spiega Flavio Gajo, uno dei componenti dello stesso comitato genitori - Immediatamente, quindi, ci siamo attivati, riuscendo ad accantonarne 17 mila. Di queste, 7 mila circa sono state portate alla Croce Azzurra di Buscate, mentre le restanti verranno distribuite ad altri enti associativi che stiamo definendo". Ma la donazione dei giorni scorsi è solo un primo tassello, perché l'iniziativa andrà avanti anche nelle prossime settimane, con altri dpi che verranno raccolti e, successivamente, consegnati nel territorio.

