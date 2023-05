Una serata per il 'dutur' Lodi

Il dottor Angelo Lodi, tanto caro a tutti i buscatesi, verrà ricordato in una serata culturale a cura dell'Associazione culturale ‘Inventario dei ricordi’ venerdì 19 maggio dalle 21 presso Villa Rusconi a Castano Primo.

Son già passati quindici anni dacché il ‘dutur’ ha preso la sua valigetta e la sua bicicletta per partire per il viaggio più lungo, ma il suo ricordo è ancora vivido nella memoria dei suoi concittadini. Durante la serata interverranno personalità del castanese, amici che lo conoscevano bene, come Giuseppe Castoldi, Walter Genoni, Giuseppe Leoni, Cristina Miramonti, Ermanno Paccagnini, Francesca Pagnutti.

“Gli uomini di qualità lasciano un segno positivo nella memoria e sono in grado di riemergere dall’archivio mentale con un solo click – commenta lo storico Giuseppe Leoni - Durante la serata verrà anche presentata l’opera inedita dal titolo: ‘Il ritratto del soldato’. Non mancate!”.

