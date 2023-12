Collaborazione con Merefa

Sono passati quasi due anni dall’inizio del conflitto in Ucraina e l’aiuto concreto nei confronti delle popolazioni colpite, da parte del Comune di Buscate, non si ferma.

Sono passati quasi due anni dall’inizio del conflitto in Ucraina e l’aiuto concreto nei confronti delle popolazioni colpite, da parte del Comune di Buscate, non si ferma. È di qualche settimana fa, infatti, la partecipazione del sindaco Fabio Merlotti al convegno tenuto da ALDA, l’associazione europea per la democrazia locale, a Vicenza, sul sostegno decentrato alle comunità ucraine, e quindi sul ruolo dei Comuni di medie dimensioni e l'approccio territoriale. Un modo proattivo per espandere la rete delle Agenzie della Democrazia Locale (ADL) in Ucraina, come strumenti efficienti di pace e coesione, promuovendo la resilienza della comunità e sostenendo la cooperazione decentralizzata tra più soggetti interessati. “Abbiamo avviato una serie di contatti, in seno al progetto Bridges of Trust, con la città di Merefa, cittadina situata quasi sul confine nordest dell’Ucraina – commenta Merlotti - Il prossimo passo è produrre una bozza di accordo di programma e proporlo all'amministrazione di Merefa”.

