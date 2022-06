Quattro tir di aiuti in Ucraina

La partenza è prevista per domenica 26 giugno. Quattro autoarticolati che dal centro logistico di Buscate andranno in Ucraina per portare aiuti.

La partenza è prevista per domenica 26 giugno. Quattro autoarticolati che dal centro logistico di Buscate andranno in Ucraina, per portare più di 100 tonnellate di aiuti (alimenti, vestiti, farmaci, prodotti per l’igiene personale, ecc...) alla popolazione ucraina. Ma prima c'è bisogno di una mano da parte di tutti, appunto, per caricare i tir. Le operazioni di carico, allora, avverranno la stessa domenica, dalle 8 alle 20 presso il centro logistico di Buscate, e chi fosse interessato ad offrire il suo aiuto può scrivere un messaggio WhatsApp a Luca (366/3905558), indicando l’orario in cui è disponibile.

