Delpini al Palazzo di Giustizia

Nell’Aula della Corte d’Assise d’Appello del Palazzo di Giustizia mons. Delpini interverrà in un incontro rivolto in particolare ad avvocati e magistrati.

Martedì, 12 dicembre, alle ore 14.45, nell’Aula della Corte d’Assise d’Appello del Palazzo di Giustizia mons. Delpini interverrà in un incontro rivolto in particolare ad avvocati e magistrati - sia giudici che pubblici ministeri – che avranno la possibilità di raccontare la propria esperienza e riflettere sulle problematiche delle attività che svolgono nel loro quotidiano, per poi ascoltare le parole dell’Arcivescovo.

Il titolo dell’iniziativa, “Fiat iustitia ne pereat mundus. Per una presenza fiduciosa e generosa che non tace la sua fede”, prende spunto nella prima parte dal motto riportato sul frontone del Palazzo di Giustizia, un invito ai governanti a seguire una inflessibile morale deontologica; la seconda parte invece si ispira alle parole dell’Arcivescovo in una delle “Sette Lettere per Milano”, il testo scritto da mons. Delpini al termine della visita pastorale nel capoluogo meneghino.

L’incontro – che fa seguito a un’analoga iniziativa svoltasi nel giugno del 2019 – prevede, dopo i saluti di Giuseppe Ondei, presidente della Corte d’Appello, Francesca Nanni, Procuratore Generale, e Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, sette brevi interventi/testimonianze di magistrati, avvocati e docenti universitari. Seguirà il discorso dell’Arcivescovo.

