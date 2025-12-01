In Arcivescovado un presepe che riproduce il Sacro Monte

Dal 6 dicembre al 10 gennaio, nel cortile di Piazza Fontana 2 sarà esposto un presepe composto da nove sagome che riproducono le statue in terracotta della terza Cappella del Sacro Monte sopra Varese.

Dopo l’esperienza dello scorso anno, in cui negli spazi della Curia arcivescovile venne ospitato il Presepe artistico Parè di Conegliano, anche in questo Avvento l’Arcivescovado aprirà le sue porte a tutti coloro che sono interessati a visitare un presepe particolare.

Dal 6 dicembre al 10 gennaio, nel cortile di Piazza Fontana 2 sarà esposto un presepe composto da nove sagome che riproducono le statue in terracotta della terza Cappella del Sacro Monte sopra Varese. All’interno di una capanna di legno le figure restituiscono attraverso espressioni e gesti ricchi di intensità il mistero della Natività, evocando l’atmosfera di un piccolo teatro montano.

Realizzata tra il 1623 e il 1635, la Cappella è la terza delle 14 del percorso, dedicate al mistero del Rosario: qui sono raffigurati quattro pastori, Maria, Giuseppe e il Bambino, accompagnati dall’asino e dal bue, tutti in grandezza naturale.

L’idea di esporre questa Natività nel cuore di Milano nasce dal desiderio di riproporre una sacra rappresentazione statica fedele all’intuizione di San Francesco, che desiderava “vedere il Natale di Cristo”.

L’allestimento è curato dal festival teatrale “Tra sacro e Sacro Monte” di Varese, con la collaborazione delle maestranze della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Il presepe sarà visitabile gratuitamente, senza prenotazione, dal 6 al 23 dicembre e, dopo il periodo di chiusura della Curia, dal 7 al 10 gennaio, con i seguenti orari. Dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Sabato: dalle 9 alle 12.30. Chiuso nei giorni festivi.

