Premi per lo sport

Canegrate e lo sport, un legame granitico. Il Comune ha deciso di attribuire riconoscimenti ad atleti e sodalizi che si siano particolarmente distinti in quest'ultimo periodo. Nella sala 'Lea Garofalo', alla presenza del primo cittadino ed ex delegato allo sport Matteo Modica e del conduttore Mattia Fratus, l'assessore allo sport Ilaria Sormani ha proceduto alla consegna dei premi. Destinatari ne sono stati Arcieri del Roccolo Limitless Pole Dance Studio, Skill Ginnastica Ritmica, Bulldog Basket Canegrate, Par Canegrate, Pallavolo Canegrate, Asd Calcio Canegrate, Academy Milan Asd Gsp Relax Time, Intensity Elite Cheer and Dance con alcuni dirigenti e atleti.

