Canegrate... "a tutto sport"

A tutto sport. Canegrate si prepara a spalancare per domenica 29 settembre la porta a tre eventi. Il primo è la Roccolo Run che è promossa dall'Atletica per Canegrate. Il secondo si chiama "Reactive" e consiste in un torneo di tiro con l'arco organizzato al campo di via Firenze 50 dal gruppo degli Arcieri del Roccolo. Il terzo evento riguarda invece il mondo della sfera di cuoio ed è la prima edizione del memorial Tino Borneo promosso dalla Calcio Canegrate Academy MIlan al centro sportivo Pertini. A sfidarsi saranno Canegrate, Ac Mazzo 80, Varesina e Franco Scarioni per la categoria esordienti 2012. Nel pomeriggio confronto tra Milan e Monza di categoria.

