Associazioni protagoniste

Le associazioni di Canegrate indosseranno il vestito della festa domenica 12 settembre ai giardini della Baggina. Una giornata di attività e momenti per tutti.

Di solito lavorano molto e lontano dai clamori per il bene delle comunità in cui sono nate. Per un giorno, però, saliranno in passerella, pronte a mostrare le loro attività e a coinvolgere eventuali nuovi volontari. Le associazioni di Canegrate indosseranno il vestito della festa domenica 12 settembre ai giardini della Baggina. Dalle 15, con ingresso da via Garibaldi, si potrà visitare un ampio ventaglio di stand espositivi e dimostrativi. Il programma degli eventi partirà alle 17.25 con l'esibizione del Karate shin ken e proseguirà con quella della Limitless Pole Dance Studio'. Alle 18.05 saranno premiati gli atleti della pallavolo Uisp, alle 18.15 largo al momento ludico con uno spettacolo di magia. Un'esibizione della Intensity Elite Cheer & Dance partirà dalle 19 e porterà alla cena solidale delle 19.30. Alle 21.30 si terrà un concerto a cura del corpo musicale cittadino e alle 22.15 un momento musicale con 'Ul caminett'. Solidarietà a tutto campo e attenzione alla realtà del paese oltreché una buona convivialità saranno gli ingredienti di un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni.

